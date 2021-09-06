Россияне выбрали любимый напиток

Кофе опередил чай в рейтинге любимых напитков россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное исследование сервиса «СберМаркет» и компании «Май».

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Выяснилось, что 64 процента респондентов регулярно пьют кофе и кофейные напитки, в то время как чай — 54 процента. Наибольшей популярностью пользуется растворимый и молотый кофе (46 и 39 процентов соответственно). Еще 5 процентов высказались за кофе в капсулах.

Сторонники чая предпочитают классический черный (65 процентов опрошенных) и зеленый (19 процентов). Фруктовый или травяной напиток выбирают 8 и 6 процентов респондентов соответственно.

Опрос проводился в августе 2021 года, в нем приняли участие более 1500 человек по всей России

Ранее генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предупредил, что осенью в России могут подорожать чай и кофе. «Основная проблема, с которой сталкиваются все, не только поставщики чайные и кофейные, но и все страны, связанные с грузоперевозками, — это стоимость фрахта, то есть стоимость доставки контейнеров, прежде всего из Юго-Восточной Азии», — объяснил он. Если ситуация не будет урегулирована, то подорожать могут все товары, и пока, по его словам, «просвета не видно». При этом дефицита чая и кофе в магазинах не ожидается, поскольку производство чая в мире в целом стабильно.

В августе индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пяти худших занятиях на голодный желудок. Первой вредной привычкой диетолог назвала употребление чая и кофе сразу же после пробуждения. Кофеин, содержащийся в этих напитках, по ее мнению, утром может оказать негативное влияние на организм. «Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке», — сказала она.