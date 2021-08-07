Диетолог рассказала о способах похудения на диване

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты и упражнения помогут похудеть при минимальной физической активности, ее слова передает радио «Говорит Москва».

Специалист отметила, что, лежа на диване, сильно похудеть нельзя, но есть способы поддерживать свой вес. «На диване можно делать определенные упражнения. Например, велосипед, упражнения с резиночкой или качать пресс. Можно из-за всех сил напрячь все мышцы, втянуть пресс, ягодицы, максимально так продержаться, затем расслабить тело», — рассказала диетолог.

При минимальной активности Соломатина советует есть много овощей. «Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью — огурцы, сельдерей зелень разная. Их можно съесть», — добавила она.

По словам специалиста, овощи также полезно употреблять в пищу перед тем, как съесть что-то сладкое. Таким образом клетчатка не даст сахару быстро раствориться, энергии от еды хватит надолго, и человек не так быстро проголодается.

