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Россиянам рассказали о самом полезном для сердца продукте

Диетолог Королева: рыба северных морей оказывает благотворное влияние на работу сердца
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Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Употребление в пищу рыбу северных морей оказывает самое благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева, ее слова опубликовал Nation News.

«Для сердечно-сосудистой системы максимально полезны белки, жиры и углеводы натурального происхождения. Можно выделить рыбу из северных морей. Она насыщена жирными кислотами омега-3, которая поддерживает текучесть клеток, клеточных мембран миокарда», — объяснила специалист.

По ее словам, этот компонент поддерживает текучесть крови, а также обеспечивает профилактику тромбозов в сосудах. Кроме того, полезные жиры содержатся в составе авокадо.

Также диетолог подчеркнула, что для здоровья сердца необходимо употреблять пищу, которая богата естественными углеводами и белками.

Ранее Королева назвала самое подходящее время для укрепления иммунитета. По мнению специалиста, лучший период для поднятия уровня иммунитета и повышения количества витаминов в организме приходится на конец лета и начало осени.

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