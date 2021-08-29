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Диетолог назвала самый полезный орех

Врач-диетолог Королева назвала самым полезным орехом миндаль
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Фото: Deepak Narayanan / Unsplash

Самым полезным орехом, для употребления которого практически нет противопоказаний, является миндаль. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева агентству «Москва».

«В его составе очень много магния и цинка. Он полезен, по сути, каждому и крайне редко попадает в зону непереносимости», — заявила Королева.

Также очень полезными для употребления диетолог назвала пекан, макадамию и грецкий орех. Она пояснила, что человеку нужно употреблять горсть орехов в день, однако до этого их нужно подготовить.

По словам Королевой, сырые и подсушенные орехи стоит замочить на ночь холодной водой. Утром их надо промыть и подсушить салфеткой. Диетолог объяснила, что в воде у орехов активизируются ферменты, и они лучше усваиваются в организме.

«Под действием воды в составе орехов будет нивелироваться фитиновая кислота, которая удерживает фосфор, забирает из состава орехов цинк, железо, кальций и магний», — добавила Королева.

Ранее диетолог Макуха назвала улучшающие работу мозга продукты. По ее словам, человеку нужно употреблять правильные полиненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Специалист добавила, что магний, цинк и селен, которые содержатся в шоколаде и бананах, способны улучшать память.

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