Развеяны популярные мифы о похудении

Диетолог Елена Кален развеяла популярные мифы о похудении. Об этом сообщает агентство UfacityNews со ссылкой на Instagram специалиста.

По ее словам, информация о том, что частое питание небольшими порциями способствует метаболизму, — это миф. Дробное питание без чувства голода может привести к набору веса.

Также многие считают, что при употреблении белка жир не откладывается. Однако белковая пища в избытке также рискует превратиться в жир, сказала специалист.

Диетолог добавила, что часто мужчины и женщины стараются снизить количество потребляемых быстрых углеводов, считая, что это позволит быстрее избавиться от лишних килограммов. Однако составляющая питания важна так же, как и другие.

Кроме того, Кален отметила, что разделение продуктов на хорошие и плохие является характерным мифом о похудении. Чаще всего из меню исключается любимая еда. По словам специалиста, жесткие ограничения ведут к срывам.

Ранее австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд назвала шесть полезных продуктов, которые ошибочно считаются вредными. Она отметила, что в попытке сохранить фигуру не нужно отказываться от пасты, так как это блюдо полезно для микрофлоры кишечника. Она рекомендует готовить макароны al dente и есть их с большим количеством овощей и продуктами растительного происхождения.

