Тренер развеяла мифы о похудении и поделилась советами по борьбе с лишним весом

Фитнес-тренер из Новой Зеландии развеяла популярные мифы о похудении и поделилась советами по борьбе с лишним весом. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Анджули Мак (Anjuli Mack) объяснила, что в интернете много неверной информации о том, как вести здоровый образ жизни. «Многие люди считают, что для похудения нужно перестать есть после шести вечера. Это не так. Контроль веса напрямую зависит от количество потребляемых калорий, — подчеркнула девушка. — Если вы знаете, что для похудения вам нужно съесть 1700 калорий, то не имеет значения, в какое время суток вы их съедите».

Помимо этого героиня материала заверила, что завтрак не является самым важным приемом пищи за день. По ее словам, важнее не время, а качество и количество потребляемой еды: «Если вам не нравится завтракать — не завтракайте. Не нужно насиловать свой организм. Прислушивайтесь к себе и ешьте тогда, когда вы сами этого захотите».

Мак добавила, что многочасовые тренировки без отдыха принесут организму больше вреда, чем пользы, и приведут к физическому выгоранию. Для новичков тренер порекомендовала подобрать программу занятий, которую они смогут выполнять последовательно в течение длительного периода времени.

Кроме того, специалистка упомянула, что между тренировками обязательно должны быть дни отдыха, которые можно занять ходьбой или йогой.

Ранее в мае тренер по танцам раскрыла способ добиться плоского живота в домашних условиях. На размещенных в сети кадрах Трэйси-Энн Роман (Tracey-Ann Roman) продемонстрировала несколько упражнений, для которых не требуется посещение спортзала. В первую очередь необходимо сесть на стул с ровной спиной, вытянуть руки над головой и держать их неподвижно в таком положении от одной до двух минут. Затем в этой же позе блогерша по очереди поднимает колени, делая по 10 повторений на каждую ногу.