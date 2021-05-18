Девушка раскрыла секрет стройности блогеров на фото из ресторанов

Британская блогерша и манекенщица раскрыла секретные позы, которые используют ее коллеги для фотографий в социальных сетях. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram.

Модель Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно делится коллажами, на которых демонстрирует, как она выглядит с разных ракурсов съемки. В этот раз она решила показать подписчикам, как инфлюэнсеры фотографируются в ресторанах, чтобы добиться идеальной фигуры на снимке.

По словам героини материала, необходимо сесть на край стула, упираясь на бедро, и скрестить ноги. Таким образом визуально фигура выглядит стройнее, а живот — плоским. В описании к посту Кларк призвала подписчиц не верить снимкам блогеров в соцсетях.

Поклонники поблагодарили британку за честность в комментариях под публикацией. «Спасибо, я пробовала сфотографироваться так, но это жутко неудобно», «Ты мое вдохновение», «Ты выглядишь потрясающе на двух фото», «Спасибо за честность!» — писали они.

Ранее Джорджи Кларк показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Сначала она попозировала лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. После чего девушка сфотографировалась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах.