Певица показала целлюлит в белье на видео и вызвала отвращение в сети

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала несовершенства своего тела в откровенном белье на видео и вызвала отвращение в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещеных в Instagram кадрах 32-летняя исполнительница запечатлена в черном комплекте нижнего белья и с распущенными волосами. Звезда позировала на камеру, демонстрируя жировые складки и целлюлит, и хлопала себя по бедрам. «Свободна», — подписала она публикацию, набравшую 1,8 миллиона лайков.

Пользователи раскритиковали звезду в комментариях под материалом. «Отвратительная свинья», «Вот поэтому у тебя и нет парня», «Она сумасшедшая если считает, что хорошо выглядит», «Пожалуйста, прекрати такое снимать», «Больная на всю голову, и к тому же страшная», — высказывались они.

Ранее в марте Джефферсон сняла видео в бикини в ответ на оскорбления фанатов по поводу «ожирения». На ее странице появился ролик с комментарием. «Я просыпаюсь на своей жирной кровати. Ее размер может быть только кинг-сайз, ведь у меня ожирение. Затем я надеваю мои жирные домашние тапочки Louis Vuitton, встаю перед своим жирным зеркалом и мажусь дорогими жирными кремами», — съязвила она.