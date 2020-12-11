Бодипозитивная певица в белье показала на камеру целлюлит и обрадовала фанатов

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала несовершенства своего тела в белье на видео и вдохновила поклонников. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На кадрах 32-летняя исполнительница запечатлена в белом комплекте нижнего белья и небольшой золотистой подвеске. Звезда позировала на камеру, демонстрируя жировые складки и целлюлит. «Удивительно наблюдать за тем, как далеко продвинулось бодипозитивное движение. Горжусь крупными девушками, которые этому поспособствовали. Мое тело меняется, но я буду любить его со всех ракурсов», — подписала она пост, который набрал больше 812 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид певицы и поблагодарили ее за искренность. «Мы любим тебя, ты потрясающая. У тебя прекрасное тело, рада, что ты его ценишь», «Спасибо за то, что ты являешься собой», «Счастлива быть полной девушкой в эпоху Lizzo. Ты крутая», «Спасибо за то, что ежедневно вдохновляешь нас», «Богиня», — высказывались они.

В ноябре Lizzo показала целлюлит на фото в бикини и восхитила фанатов. На снимке она позирует спиной к камере в вязаном бикини и демонстрирует несовершенства своего тела. Певицу запечатлели в полный рост на фоне растений. «Мне необходима такая же уверенность в себе!» — писали ей в комментариях.