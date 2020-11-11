Бодипозитивная певица показала целлюлит на фото в бикини и восхитила фанатов

Американская певица и активистка бодипозитива Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, показала целлюлит на откровенном фото и удивила поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 32-летняя исполнительница позирует спиной к камере в вязаном бикини и демонстрирует несовершенства своего тела: жировые складки и целлюлит. Певицу запечатлели в полный рост на фоне растений. Ее образ дополнили серьги-кольца.

Публикация набрала больше 1,1 миллиона лайков и восхитила фанатов активистки. «Вы только взгляните на эту молочную шоколадку!», «Мне необходима такая же уверенность в себе!», «Богиня, ты просто сногсшибательна», «Я готова заплакать. Ты выглядишь прекрасно! Твои энергия, поза, волосы... Мне нравится тот свет, который ты излучаешь», — высказывались они в комментариях.

Ранее в ноябре Lizzo снялась полностью обнаженной с флагом США в честь выборов. На фото она стоит без одежды в фотостудии и прикрывает рукой грудь. Правую половину ее тела заслоняет полотно государственного флага, расположенного в виде рукава и штанины.