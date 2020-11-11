Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян
В Дании норок с мутировавшим коронавирусом сожгли живьем
Европа договорилась о спасении своей экономики
Диетологи назвали самые вредные женские пищевые привычки
Мадуро рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса
Правозащитник рассказал о будущем Ефремова в колонии
Россиянам дали рекомендации по выбору парфюмерии
На Алтае у трех привитых российской вакциной медиков выявили коронавирус
Из результата Байдена вычли 20 голосов и «отобрали» у него победу
Новости партнеров

Бодипозитивная певица показала целлюлит на фото в бикини и восхитила фанатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @lizzobeeating

Американская певица и активистка бодипозитива Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, показала целлюлит на откровенном фото и удивила поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 32-летняя исполнительница позирует спиной к камере в вязаном бикини и демонстрирует несовершенства своего тела: жировые складки и целлюлит. Певицу запечатлели в полный рост на фоне растений. Ее образ дополнили серьги-кольца.

Публикация набрала больше 1,1 миллиона лайков и восхитила фанатов активистки. «Вы только взгляните на эту молочную шоколадку!», «Мне необходима такая же уверенность в себе!», «Богиня, ты просто сногсшибательна», «Я готова заплакать. Ты выглядишь прекрасно! Твои энергия, поза, волосы... Мне нравится тот свет, который ты излучаешь», — высказывались они в комментариях.

Ранее в ноябре Lizzo снялась полностью обнаженной с флагом США в честь выборов. На фото она стоит без одежды в фотостудии и прикрывает рукой грудь. Правую половину ее тела заслоняет полотно государственного флага, расположенного в виде рукава и штанины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бодипозитивная певица снялась полностью обнаженной с флагом США в честь выборов
Бодипозитивная певица показала голое тело и удивила всех зелеными волосами
Бодипозитивная певица показала целлюлит на видео в трусах и вдохновила фанатов
Ценности
Ценности00:04 4 ноября
Эльза Хоск

«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»

Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
01:00Сегодня

Майли Сайрус снялась обнаженной в гробу и удивила поклонников

23:1710 ноября

Родственниц жениха обругали за неподобающие наряды через 25 лет после свадьбы

20:1510 ноября

В автомобилях BMW обнаружили карту с российским Крымом

Ценности00:0131 октября

Недолюбленный миллиардер

Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
20:0110 ноября

«Макдоналдс» собрался готовить бургеры без мяса

19:0310 ноября

Опубликовано фото нового роскошного лимузина Maybach

18:0810 ноября

Моргенштерн показал фанатам свою новую машину изнутри

Ценности00:0124 октября

«Выпить королева тоже может»

Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
17:1710 ноября

Оружие из первого фильма о Джеймсе Бонде продадут за миллионы рублей

16:2210 ноября

Жена подняла Бэкхема на смех за нелепую обувь

15:1310 ноября

Наряд Лободы на обложке Cosmopolitan вызвал споры в сети

Россия
Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах
Мошенники начали предлагать россиянам заработать на нефти и газе
«Народ осознал, что чуда не будет»
 
Российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Путин выразил надежду на развитие дружеских отношений между Баку и Ереваном
«Эта нация должна постоянно воевать»
Что заставило американцев бояться русских и придумать миф о российском зле?
Все материалы
Мир
Помпео выразил уверенность в победе Трампа
Уйти по-американски
Трамп проиграл выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
В Дании сочли ошибкой решение убить всех норок из-за мутировавшего коронавируса
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
ООН отреагировала на договоренность Москвы, Баку и Еревана в Карабахе
Макрон захотел за час убрать из интернета опасный контент
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Подсчитаны потери Белоруссии от пандемии и проблем с нефтью
В России запустили продовольственные карты
Тинькофф запустил собственную подписку с упором на финансовые сервисы
Бывший глава «Тольяттиазота» попросил генпрокурора разобраться в деле компании
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавший российскую преподавательницу, ее мать и дочь попал на видео
«Все знали про его приступы агрессии»
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
Появились подробности задержания солдата после бойни на аэродроме в Воронеже
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме
Рядовой-срочник расстрелял офицера и двух бойцов. Стрелка ищут
Бывший однокурсник рассказал об агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Спартак» упустил победу и первое место в РПЛ
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Плющенко рассказал об отказе Тутберидзе отпускать к нему Косторную
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле в 22 года
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Доктор Мясников призвал «не испытывать терпение» коронавируса
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Скабеева поддержала Дзюбу и одновременно показала зрителям его интимные фото
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
В Госдуме обсудили запрет шипованных шин
Рассматриваем самые удивительные пожарные машины в мире
Знакомимся с транспортом пожарных, похожим на луноходы, трансформеры, пришельцев из будущего
Nissan решил продавать X-Trail с помощью тест-драйва Toyota RAV4
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
Land Rover Discovery обновился и получил новые моторы
Высоко сижу: самые любимые кроссоверы россиян в 2020 году
Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за 10 месяцев 2020 года
Hyundai готовит 12 новых и обновленных кроссоверов
Все материалы
Дом
Бывший депутат не смог доказать свое богатство и остался без элитных квартир
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Раскрыты масштабы роста стоимости новых квартир в Москве
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Мишустин предложил кандидатуру на пост главы Минстроя
Москвичка купила мебель на 17 миллионов рублей и осталась ни с чем
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы