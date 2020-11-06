Бодипозитивная певица снялась полностью обнаженной с флагом США в честь выборов

Американская певица и активистка бодипозитива Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась полностью обнаженной с американским флагом в честь проходящих в США выборов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 32-летняя исполнительница стоит без одежды в фотостудии и прикрывает рукой грудь. Правую половину ее тела заслоняет полотно государственного флага, расположенного в виде рукава и штанины.

В описании поста, который набрал более 1,5 миллиона лайков, Lizzo высказалась о своих политических взглядах. «Я думаю, что сейчас эта страна принадлежит угнетателю, а все угнетенные заперты в долине капитализма. (...) Но я верю, что однажды придет время справедливости, равенства и полное устранение религии в местах, где она не нужна», — написала, в частности, певица.

В заключение знаменитость призвала граждан США посетить избирательные участки и поблагодарила всех проголосовавших.

Ранее в ноябре американцы разглядели в прозрачном топе Ким Кардашьян ее позицию на выборах США. Знаменитость опубликовала фото, на котором попозировала в красном топе и с наклейкой I voted («я проголосовала») на пальце. Подписчики посчитали, что она поддержала действующего президента Дональда Трампа, поскольку красный — отличительный цвет Республиканской партии США.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента. От исхода голосования в этих регионах зависит, кто из кандидатов будет признан победителем.