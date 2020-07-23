Бодипозитивная певица показала голое тело и удивила всех зелеными волосами

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, показала поклонникам голое тело и удивила их зелеными волосами. Фото появилось в ее личном Instagram-аккаунте.

На снимке 32-летняя знаменитость стоит топлес, прикрывая грудь руками. При этом ее тело и лицо покрыты наклейками в виде золотых звезд со стразами.

Артистка также показала фанатам новый имидж — ее покрашенные в ярко-зеленый цвет волосы. «Вот, что они имеют в виду, когда говорят "я звезда"», — подписала Lizzo пост, набравший 1,2 миллиона лайков.

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Поклонников восхитила фотография Джефферсон. «Ты словно русалка, которая ловит лучи солнца на берегу», «Это самая огненная фотография, которую я когда-либо видела», «Влюблена в нее и в то, как она комфортно ощущает себя в своем теле», «Ты невероятная!», «Тело, волосы! Сногсшибательно!» — писали они в комментариях.

16 июля борющаяся за бодипозитив Lizzo продемонстрировала целлюлит на видео и вдохновила своих фанатов. На опубликованных кадрах ее запечатлели в белой футболке и трусах с принтом авокадо, а также в футболке черного цвета. Подписчики похвалили певицу за ее уверенность в себе.