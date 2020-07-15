Бодипозитивная певица показала целлюлит на видео в трусах и вдохновила фанатов

instagram

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась видео в откровенном наряде и восхитила поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах бодипозитивная исполнительница сперва запечатлена в белой футболке и трусах с принтом в виде авокадо, а затем — в футболке черного цвета и в том же белье. Она позирует со спины, демонстрируя целлюлит на ягодицах. «Некоторые вещи никогда не меняются», — подписала она ролик, набравший 1,7 миллиона просмотров.

Материалы по теме Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться

Фанатов вдохновили внешний вид и уверенность певицы. «Моя икона, ты научила меня любить себя», «Не важно, какой ты носишь размер, ты меня невероятно вдохновляешь», «Лиззо, никогда не меняйся! Люблю тебя», «Выглядишь потрясающе!», «Очень привлекательная женщина», — комментировали они.

Ранее в июле пользователи сети обругали Lizzo за намеренную демонстрацию целлюлита на видео в бикини. Она снялась в бассейне, выполняя танцевальные движения на камеру. Подписчики упрекнули исполнительницу в том, что на нее подписаны дети и она «перебарщивает», публикуя откровенные ролики.