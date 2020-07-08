Певицу обругали за намеренную демонстрацию целлюлита на видео в бикини

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Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась откровенным видео в купальнике и была пристыжена пользователями сети. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах бодипозитивная исполнительница запечатлена со спины в розовом слитном купальнике с принтом тай-дай. Она снялась в бассейне, намеренно демонстрируя складки на спине и целлюлит на бедрах и ягодицах во время выполнения танцевальных движений. Публикация набрала больше 700 тысяч просмотров.

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Поклонников смутило размещенное видео и они обругали знаменитость в комментариях. «На тебя подписана моя шестилетняя дочь! Будь хорошим примером, иначе из-за тебя я отберу у нее телефон!», «Боже, я испугалась», «Тебе следует остановиться. На тебя подписаны дети. Ты перебарщиваешь, это становится отвратительным», «Что за чертовщину я сейчас увидела?» — писали они.

В мае Lizzo раскритиковали в сети за фото с целлюлитом на бедрах. Певица разместила в Instagram откровенный снимок, на котором она позирует в черных кружевных трусах и кроп-топе того же цвета. «Это не бодипозитив, а привлечение внимания! Зачем выкладывать такие снимки?» — высказался один из подписчиков в комментариях.