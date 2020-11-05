Модный бренд обругали за намек на Гражданскую войну в США из-за толстовки

Американский производитель модной одежды Gap обругали в сети за продажу толстовки с намеком на Гражданскую войну в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о свитшоте с молнией и капюшоном, стороны которого окрашены в два цвета — красный и синий. Известно, что они символизируют две противостоящие друг другу партии в США: сторонники республиканцев надевают вещи красного цвета, а демократов — синего. Кроме того, во время подсчетов голосов в упомянутые цвета окрашивают штаты на онлайн-карте, где лидирует представитель соответствующей партии.

Представители бренда опубликовали снимок предмета гардероба в своем Twitter-аккаунте со словами: «Единственная вещь, в которой мы уверены, — вместе мы можем двигаться только вперед».

Покупатели обругали марку на своих страницах в социальных сетях. По их мнению, у ретейлера не было необходимости затрагивать тему выборов. «Спасибо, Gap, я обязательно надену этот свитшот, когда у нас начнется гражданская война», «Менеджер по социальным сетям Gap, тебе не следовало размещать эту публикацию», «Зачем вы вообще публикуете такой пост? Я в шоке», «Такое же позорище, как и реклама Pepsi с участием Кендалл Дженнер», — высказывались юзеры.

На данный момент публикация удалена из аккаунта Gap.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны, за который борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден. Отмечается, что во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

Ранее в ноябре американцы разглядели в прозрачном топе Ким Кардашьян ее позицию на выборах США и раскритиковали телезвезду. Знаменитость опубликовала фото, на котором попозировала в прозрачном топе и с наклейкой I voted («я проголосовала») на пальце. Подписчики посчитали, что она поддержала действующего президента Дональда Трампа, поскольку красный — отличительный цвет Республиканской партии США.