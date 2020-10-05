Под фото модели в белье нашли призывающих голосовать за Трампа российских ботов

Популярная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в откровенном наряде и опубликовала фото, под которым призвала поклонников голосовать на президентских выборах США. Соответствующим кадром она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 32-летняя знаменитость запечатлена в черном бюстгальтере, кожаных брюках и рубашке бежевого цвета. Ее образ дополнили черные босоножки и сумка люксового бренда Chanel в тон наряду. «Голосуйте, словно от выборов зависит судьба вашей груди. (...) У нас ровно месяц, ребята!» — подписала она пост, который набрал больше 220 тысяч лайков и множество комментариев.

Среди них подписчики модели нашли российских ботов, которые, по их мнению, призывали голосовать за нынешнего главу государства Дональда Трампа. «Страшно читать так много сообщений в поддержку Трампа... Что с вами не так? Разве вы не видите, насколько он опасен?», «Боже правый, как же много российских ботов оставили комментарии», «В комментариях под фото звезд обнаружено слишком много ботов из России. Черт подери», «Что с этими юными девушками, которые голосуют за Трампа? Они настоящие или это роботы?» — высказывались пользователи.

В сентябре откровенное фото Кайли Дженнер побудило 50 тысяч американцев голосовать на выборах. Знаменитость разместила в своем Instagram снимок, на котором она позирует в цветном бикини. В описании публикации предпринимательница призвала своих подписчиков зарегистрироваться на сайте некоммерческой организации Vote.org, в результате чего трафик на платформе увеличился на 1500 процентов.