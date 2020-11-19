Бодипозитивная певица станцевала тверк в бикини на яхте и вызвала споры в сети

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась видео в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 32-летняя знаменитость разместила сторис, в которых она с друзьями танцует тверк на яхте. Исполнительница была одета в бикини, а ее образ дополнили серьги-кольца и длинное колье из бисера.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид певицы в комментариях. «Как это развидеть», «Я не верю, что она вегетарианка», «Неужели кто-то действительно хочет это видеть?», «Она действительно думает, что хорошо выглядит?», «Кто-нибудь, купите этой женщине зеркало», — высказывались они.

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Другие комментаторы выступили в защиту Джефферсон. «Это прекрасно! Мы должны принимать женщин всех типов телосложения! Уверенность в себе — это великолепно», «Красивая!», «Храбрая и потрясающая», — писали фанаты.

Ранее в ноябре Lizzo показала целлюлит на фото в бикини и восхитила поклонников. На размещенном в сети кадре исполнительница позирует спиной к камере в вязаном бикини и демонстрирует несовершенства своего тела: жировые складки и целлюлит.