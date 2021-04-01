Модель показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков

Британская модель и телезвезда показала фото своего тела без ретуши и призвала пользователей сети отказаться от сокрытия недостатков на снимках. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Блогерша Джорджи Кларк (Georgie Clarke) опубликовала коллаж, на котором продемонстрировала свою фигуру в нижнем белье с разных ракурсов. На кадре слева она стоит лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. Такая поза позволяет знаменитости выглядеть стройной.

На соседней фотографии Кларк повернулась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах. В описании к посту она объяснила, что обманчивые снимки в социальных сетях пагубно сказываются на самооценке многих людей.

«Каждый публикует свои лучшие фото с наиболее удачным ракурсом и освещением — это нормально, однако, глядя на эти кадры, мы забываем о реальности. Если блогеры не показывают свои растяжки, целлюлит и шрамы, это еще не значит, что у них этого нет, — написала модель. — Почему бы нам не забыть о навязанных стандартах красоты? Давайте нормализуем настоящие человеческие тела».

Фанаты телезвезды поблагодарили ее в комментариях. «Спасибо тебе!», «Я люблю тебя!», «Ты великолепна!», «Ты всегда заставляешь меня чувствовать себя настоящей женщиной! Просто хочу сказать тебе спасибо. Ты прекрасный человек, и я очень ценю то, что ты напоминаешь нам, насколько мы красивы», «Спасибо за то, что публикуешь такие фотографии, мне это очень помогает», — высказывались юзеры.

Ранее в марте американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала целлюлит на видео и вызвала отвращение у пользователей сети. На размещенных в Instagram кадрах исполнительница запечатлена в нижнем белье. Звезда позировала на камеру, демонстрируя жировые складки и целлюлит.