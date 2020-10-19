Плюс-сайз-модель снялась обнаженной и показала растяжки на теле

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях фото без одежды и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 32-летняя знаменитость запечатлена полностью обнаженной и с мокрыми волосами. Грэм сфотографировалась в зеркало в ванной комнате, прикрывая оголенную грудь руками. При этом на ее теле видны растяжки. «Большая голая девушка», — подписала она пост, который набрал больше 1,3 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид модели и поблагодарили ее за вдохновение в комментариях. «Прекрасное естественное тело», «Хотелось бы и мне любить свое тело так же, как ты любишь свое», «Ты такая вдохновляющая, даже не могу толком выразить это. Спасибо», «Спасибо за все, что ты делаешь для плюс-сайз женщин. Ты мой идол!» — высказывались они.

Ранее в октябре Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на теле после родов и прослыла неряхой. Знаменитость снялась в бежевых трусах и кроп-топе зеленого оттенка. При этом на фото были видны несовершенства ее тела, из-за чего некоторые пользователи раскритиковали Грэм.