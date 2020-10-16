Российский Elle прикрыл оригинал снимка обнаженной модели на обложке другим фото

Российская версия модного журнала Elle прикрыла обнаженное тело плюс-сайз-модели и активистки бодипозитива Эшли Грэм на обложке нового номера с помощью другого рисунка. Соответствующее фото появилось в Instagram одной из читательниц.

Жительница Перми Татьяна Мерник обратила внимание, что октябрьский номер Elle появился в продаже с прямоугольным рисунком-вкладышем в упаковке, который закрывает оголенное тело Грэм. Россиянка опубликовала коллаж, показав разницу между обложками американской и российской версией издания.

Ранее главный редактор Elle в России Екатерина Мухина демонстрировала на своей странице в Instagram, как будет выглядеть первый разворот журнала. В ее публикации снимок не был прикрыт другим изображением.

Фото опубликовано @mukhins

Журналисты связались с редакционным директором Elle Натальей Старостиной и выяснили, что обнаженное тело плюс-сайз-модели пришлось скрыть за листовкой в связи с российским законодательством. По ее словам, несмотря на то, что посыл обложки — «важный и социальный, это считывается как "обнаженка"». Старостина подчеркнула, что использовать вкладыш в упаковке посоветовали юристы издания.

Ранее в марте российские магазины выложили журнал с трансгендером обложкой вниз. Речь идет о выпуске журнала Tatler, на первой странице которого запечатлена трансгендерная женщина Наташа Максимова.