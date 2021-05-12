Девушка раскрыла секрет стройности блогеров на снимках в соцсетях

Британская блогерша и модель раскрыла секретные позы, которые используют ее коллеги для снимков в социальных сетях. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram.

Манекенщица Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно делится коллажами, на которых демонстрирует, как она выглядит с разных ракурсов съемки. Так, например, на одном из них она позирует в кружевном нижнем белье с ровной осанкой и втянутым животом — такая поза сделала ее визуально стройнее.

При этом на соседнем снимке телезвезду засняли в расслабленной позе с прямыми ногами, из-за чего она выглядит более полной, а на ее мышцах отсутствует рельеф. «Такое сравнение демонстрирует, что любой человек, разбирающийся в моделинге, знает, как правильно встать для кадра», — написала Кларк.

По словам блогерши, чтобы добиться идеальной фигуры на фотографии, необходимо скрестить ноги, выбрать подходящий свет и ракурс, втянуть живот и опустить плечи, а также встать на носки, задержать дыхание и вытянуть туловище.

В описаниях к постам пользовательница сети объясняет, что публикует снимки своего тела со всеми недостатками, чтобы раскрыть подписчикам правду об обманчивых снимках, которые блогеры размещают в своих аккаунт в социальных сетях. «Нам нужно нормализовать настоящие тела!» — заключила Кларк.

Ранее в апреле Джорджи Кларк показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Сначала она попозировала лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. После чего девушка сфотографировалась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах.