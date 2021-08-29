Диетолог рассказал о пользе и вреде бананов

Диетолог Гинзбург: бананы полезны не более, чем другие фрукты, однако они более калорийные

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе и вреде бананов в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, бананы полезны не более, чем другие фрукты, но при этом являются более калорийными. «В них содержится калорий примерно 70-80 на 100 грамм. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 грамм, у апельсинов где-то 50-52», — сказал эксперт.

По словам Гинзбурга, утверждение, что бананы помогают справиться с бессонницей, довольно неоднозначное. Он отметил, что есть продукты, которые способствуют выработке серотонина, мелатонина, однако эффективность этого очень условна. «Мне кажется, бессонница — вещь вторичная, ситуативная, то есть, если у человека, например, невыплаченный кредит или проблемы с семьей, то вряд ли ему банан поможет», — подчеркнул он.

Основная польза бананов заключается в содержании нерастворимых пищевых волокон, к которым относится целлюлоза и клетчатка, сказал диетолог. Они помогают регулировать уровень сахара в крови, а также способствуют нормальной работе кишечника. При этом Гинзбург подчеркнул, что говорить о бананах, как о некой панацеи не стоит, так как эти волокна содержатся во всех фруктах и овощах.

Ранее врач-диетолог Кейт Паттон из Кливленда, США, рассказала о том, какой вред здоровью может нанести чрезмерное употребление фруктов. По мнению диетолога, если есть слишком много фруктов, можно столкнуться с неприятными последствиями вроде потери мышечной массы и ожирения. «Во фруктах много сахара, так что чрезмерное их употребление равносильно употреблению большего количества сладкого. Это ведет к набору веса и развитию множества болезней, самая распространенная из которых — диабет», — сказала Паттон.