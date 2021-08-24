Диетолог посоветовала есть «кашу красоты»

Врач-диетолог Ольга Кораблева посоветовала употреблять «кашу красоты». По ее словам, это перловка, она содержит незаменимые для сердечно-сосудистой системы минералы, фосфор, полезный для зубной эмали и костей, а также кальций, калий, железо, передает РИА Новости.

«Кроме того, в перловке есть ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют "кашей красоты"», — пояснила специалист.

Кораблева добавила, что перловка является диетическим продуктом, в котором мало жиров, единственное противопоказание к ее употреблению, это непереносимость глютена. Диетолог порекомендовала не переедать полезной каши, поскольку она провоцирует газообразование, поэтому ее не дают детям до трех лет.

Готовить крупу следует не менее 50 минут, предварительно ее нужно замочить на всю ночь.

Ранее Ольга Кораблева раскрыла пользу риса и рассказала, кому он противопоказан. Диетолог рассказала, что рис легко усваивается и полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием живота. Она также посоветовала при остром гастрите есть жидкие рисовые каши на воде. Однако при наличии ожирения рис следует исключить, сообщила врач.