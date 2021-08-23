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Российский врач назвала главную опасность переедания арбуза

Врач-гастроэнтеролог Дианова заявила, что переедание арбуза может привести к ожирению
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Фото: Malina Petr / Globallookpress.com

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала главную опасность переедания арбуза. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает в своем Telegram-канале «Говорит Москва».

Российский медик предупредила, что при чрезмерном употреблении ягод и фруктов существует реальная опасность ожирения.

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По ее словам, за раз не стоит съедать больше 200 грамм арбуза. Есть его, отмечает Дианова, можно несколько раз в день.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова призывала россиян мыть арбузы и дыни теплой водой с мылом, поскольку при разрезании есть риск попадания микробов в мякоть.

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