Диетолог призвала россиян мыть арбузы и дыни с мылом

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова призвала россиян мыть арбузы и дыни теплой водой с мылом, так как при разрезании существует риск попадания микробов в мякоть. Она рассказала об этом РИА Новости.

Так можно обезопасить себя от различных инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

«Перед употреблением необходимо хорошо вымыть поверхность арбуза и дыни теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести к кишечной инфекции. Не употребляйте в пищу арбуз или дыню, если они повреждены при перевозке или хранении или их мякоть имеет нехарактерный цвет, аромат или консистенцию», — предупредила Стародубова.

Она добавила, что необходимо защищать поверхность бахчевых от загрязнения и от летающих насекомых, которые могут являться разносчиками патогенных микроорганизмов.

Ранее Стародубова предупредила об опасности дынь и арбузов для определенной группы людей. По ее словам, арбуз и дыня не рекомендуются при заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости.

Перед этим в августе российский врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова заявила, что любители арбуза могут лакомиться им круглый год, так как из ягоды можно делать заготовки и даже мед. По ее словам, арбузный мед на юге называют нардек, он может храниться в стерилизованных баночках до трех месяцев.