Названы улучшающие работу мозга продукты

Стимулированию работы мозга могут помочь рыба, орехи, куркума и овощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

По словам диетолога Маргариты Макухи, клетки головного мозга, нейроны, нуждаются в поступлении полезных веществ. Во время учебы, умственной активности и напряженной деятельности их потребность в этих веществах существенно возрастает. Специалист подчеркнула, что сбалансированный рацион является залогом здоровой мозговой деятельности.

Диетолог добавила, что человеку следует употреблять правильные полиненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. «Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности», — отметила она.

Макуха подчеркнула, что такие вещества, как магний, цинк и селен, содержащиеся в шоколаде и бананах, способны улучшать память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга. «Витамин D важен в формировании скорости реакций и качестве запоминания - он содержится в молоке и морепродуктах», — сказала она.

Ранее врач и специалист по снижению веса клиники Павел Исанбаев посоветовал россиянам употреблять продукты, богатые железом. По мнению врача, существует восемь продуктов с самым высоким содержанием железа. Среди них мясо, яйца, а также субпродукты — в частности, печень и кровяные колбаски. При этом железо в мясе специалист назвал наиболее биодоступным, поскольку организм усваивает его легче.