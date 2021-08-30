Россиянам назвали самый подходящий период для укрепления иммунитета

Диетолог Королева: конец лета и начало осени — лучшее время для укрепления иммунитета

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева назвала россиянам самое подходящее время для укрепления иммунитета. Об этом сообщает Nation News.

По мнению специалиста, лучший период для поднятия уровня иммунитета и повышения количества витаминов в организме приходится на конец лета и начало осени.

«Чтобы обнаружить дефицит витаминов в организме, нужно пройти комплексную диагностику. Для восстановления нужна и физическая активность — это составляющая часть здорового образа жизни», — объяснила врач.

Для подобной работы со здоровьем могут подойти перец, помидоры, абрикосы, яблоки, сливы и персики, отметила эксперт.

Ранее Королева назвала самый полезный орех. По мнению диетолога, им является миндаль, так как у него практически нет противопоказаний. Также полезными для употребления специалист назвала пекан, макадамию и грецкий орех. Она пояснила, что суточная норма человека — горсть орехов в день, однако до этого их нужно подготовить.