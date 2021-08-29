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Российский врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц

Эндокринолог-диетолог Бочарова назвала пять лучших продуктов для роста мышечной массы
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Фото: pixabay.com

Российский эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости назвала пять лучших продуктов, которые следует употреблять для роста мышечной массы.

Согласно совету врача, не следует усиленно «налегать» на один-два продукта. Важно, чтобы в рационе были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот, что позволит получить максимальное количество необходимых веществ.

В первую очередь Бочарова рекомендует есть говядину, содержащую белок и креатин, снабжающий мышцы кислородом и повышающий выносливость. Второй продукт — куриная грудка. Она хорошо усваивается, содержит витамин В и полезна даже при проблемах с пищеварением.

Третий важный компонент меню для роста мышц — яйца, в состав которых входят цинк, способствующий росту мышц, и аминокислоту лейцин, снижающую скорость распада белка. Еще один полезный для мышц продукт — рыба, например, лосось, горбуша или скумбрия. Она содержит Омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, которые в том числе способствуют восстановлению мышц после нагрузок. Также организм хорошо усваивает креветки.

Пятый продукт — творог. Благодаря содержащемуся в нем казеину организм насыщается на долгое время.

Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский сообщил, что употреблять мясные бульоны каждый день нежелательно. По его словам, регулярное включение в рацион говяжьего или куриного бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также употребление жирного мясного бульона может спровоцировать обострение некоторых хронических болезней.


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