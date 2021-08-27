Россиянам рассказали о правилах подготовки организма к осени

Чтобы подготовить организм к осени, нужно следовать нескольким правилам. О них рассказал «Невским новостям» врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс.

«Потребление витаминов уменьшается в холодную погоду, поскольку в осенне-зимний период мы проводим большую часть времени внутри помещений. Во избежание дефицита, например, витамина D, сдайте элементарный тест на его уровень в крови и покажите доктору», — сказал Цыс.

Он пояснил, что по результатам анализов врач может назначить витамины в нужной дозировке. Чтобы поддержать иммунную систему осенью, врач рекомендует пить много воды, рационально питаться и заниматься спортом.

Цыс отметил, что в осеннее время нужно координировать свой сон, потому что световой день становится короче. Терапевт объяснил, что более длительные периоды темноты равняются более длительным периодам сна.

Кроме того, для контроля ментального здоровья в осенний период можно вести дневник — это поможет человеку проанализировать свое самочувствие и улучшить его.

Ранее диетолог Наталья Круглова назвала продукты «осеннего рациона». По ее словам, в ежедневный рацион необходимо включать 400-500 граммов сезонных овощей и фруктов. В их число входят источники витамина С — сладкий перец и помидоры.