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Метеоролог РАН предрек россиянам осенью и зимой аномальную погоду

Метеоролог Семенов: зимой и осенью в России ожидается аномальная погода
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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Зимой жителей России ожидает много дождей и мало снега, а осень будет теплой, предрек заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в интервью порталу Е1.

По его словам, в целом территория России покрыта аномалиями, превышающими норму. Например, в центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы более чем на градус, а в зимний период процент жидких осадков увеличится.

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Семенов также отметил, что в прогнозах, которые готовы на данный момент, серьезных отклонений от нормы не видно. Он добавил, что прогнозировать зиму никто не берется. Однако сейчас можно посмотреть на долгосрочные тенденции в поведении погоды.

«Аналогично волнам тепла, которые мы наблюдали этим летом, могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние. В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам», — заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал приход бабьего лета в столичный регион. Также синоптик рассказал, какой будет погода в первую неделю сентября. Он уточнил, что последние три-четыре дня лета в Москве будут с температурой около 25 градусов.

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