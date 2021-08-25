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Россиян призвали не ждать бабьего лета в начале осени

Синоптик «Фобоса» Михаил Леус призвал россиян не ждать бабьего лета в начале осени
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал приход бабьего лета в столичный регион. Также синоптик рассказал, какой будет погода в первую неделю сентября. Своим прогнозом специалист поделился с «Лентой.ру».

Михаил Леус начал с того, что сообщил, какими будут последние дни лета. «Август закончится очень теплой погодой. Последние его три-четыре дня в Москве будут с температурой около 25 градусов. Для конца августа это высокие температуры», — поделился синоптик.

Он рассказал, что в начале сентября погода резко ухудшится. «По крайней мере, первая пятидневка первого осеннего месяца будет заметно более прохладной с гораздо большим количеством дождей», — поделился Леус.

Синоптик отметил, что точным прогнозом о приходе бабьего лета в столичный регион синоптики центра погоды «Фобос» пока не обладают. Во всяком случае, как подчеркнул ведущий специалист, рассчитывать, что период потепления придет сразу с начала сентября, не стоит.

«На текущий момент я бы сказал, что бабье лето придет в Москву ближе к середине месяца. Примерно к 14 числу. Первая неделя осени в столичном регионе пройдет с дневными температурами в пределах 14-19 градусов. Будет довольно облачно, практически каждый день с первого дня сентября будут идти дожди», — резюмировал специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды для центра европейской части России до конца лета. Он назвал последнюю неделю августа «вполне мажорной». Он добавил, что температура будет превышать норму на 4-5 градусов.

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