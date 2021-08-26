Российский диетолог назвала продукты «осеннего рациона»

Диетолог Круглова: в рационе ежедневно должно быть 400-500 граммов овощей и фруктов

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала продукты «осеннего рациона», ее слова приводит телеканал «Москва 24».

Врач обратила внимание, что в рацион необходимо включать 400-500 граммов сезонных овощей и фруктов.

«Обращайте внимание на сезонные продукты — сладкий перец, помидоры. Они являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью», — сказала Круглова.

Также она рекомендовала обратить внимание на сезонные фрукты: яблоки, сливы, персики, абрикосы, так как они содержат много витаминов и минералов.

Кроме того, по словам диетолога, осенью важно есть сложные углеводы, которые содержатся в крупах, зерновом хлебе и макаронах. Также в рационе должно присутствовать мясо, рыба и молочные продукты. Особое внимание следует уделить приему витамина D.

Ранее диетолог Маргарита Макуха рассказала, что стимулированию работы мозга могут помочь рыба, орехи, куркума и овощи.

Специалист подчеркнула, что сбалансированный рацион является залогом здоровой мозговой деятельности.