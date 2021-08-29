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Диетолог раскрыл опасность мясного бульона

Врач Бобровский: частое употребление мясных бульонов может спровоцировать атеросклероз
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Фото: Pixabay

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik сообщил, что употреблять мясные бульоны каждый день нежелательно.

По его словам, регулярное включение в рацион говяжьего или куриного бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров», — отметил специалист.

Бобровский добавил, что заметить негативное воздействие насыщенных жирных кислот на организм можно слишком поздно, поскольку атеросклероз развивается годами, никак не давая о себе знать.

Также употребление жирного мясного бульона может спровоцировать обострение некоторых хронических болезней. Так, частое употребление животных жиров может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, а также к приступу панкреатита. Диетолог посоветовал избегать употребление мясных бульонов при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, при выращивании птицы и скота современными фермерами используется большое количество антибиотиков и гормонов, и все это может оказаться в бульоне, сказал врач. «Лучше всего употреблять бульон второго или даже третьего отвара, там будет уже гораздо меньше вредных веществ», — подчеркнул Бобровский.

Ранее диетолог Маргарита Макуха рассказала, что стимулированию работы мозга могут помочь рыба, орехи, куркума и овощи. Специалист подчеркнула, что сбалансированный рацион является залогом здоровой мозговой деятельности.


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