Онищенко назвал причину ожирения у детей

Бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что причиной ожирения у детей являются неправильные пищевые привычки, которые формируются с раннего возраста. Его слова приводит радио «Говорит Москва».

По его словам, культура питания формируется дома и ответственны за нее родители. У любого ребенка с лишним весом, по мнению Онищенко, есть риск развития диабета, особенно у старшеклассников, так как ожирение усиливается с годами.

«Вот 1 сентября дети пойдут в школу: мама стянет его с кровати утром за ногу, чем-то там якобы его покормит, и он убежал. И из школы он вернется к 18 часам. У нас даже дети от 5 до 12 лет до 14 часов в школе», — рассказал бывший санитарный врач. Он пояснил, что, как правило, дети возвращаются из школы и наедаются за весь день.

Для решения проблемы необходим комплексный подход, вводить культуру питания и учитывать при приеме пищи не только калорийность, но и витамины, резюмировал он.

Ранее диетолог Кейт Паттон (Kate Patton) из Кливленда, США, рассказала о том, какой вред здоровью может нанести чрезмерное употребление фруктов. По ее мнению, если есть слишком много фруктов, можно столкнуться с неприятными последствиями вроде потери мышечной массы и ожирения.