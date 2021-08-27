Мечтающий дожить до 200 лет инвестор поделился секретами долголетия

Инвестор Сергей Янг посоветовал правильно питаться и больше двигаться для продления жизни

Инвестор Сергей Янг, мечтающий дожить до 200 лет, поделился секретами долголетия. Его советы приводит CNBC.

Янг давно интересуется продлением жизни. Среди прочего, он основал фонд Longevity Vision, который специализируется на технологиях, помогающих жить дольше, и участвовал в организации Age Reversal XPRIZE — конкурса изобретений для борьбы со старением. Чтобы достичь цели, он следует рекомендациям врачей, диетологов и ученых с мировым именем.

По мнению Янга, чтобы прожить дольше, необходимо регулярно проходить медосмотр. Он сам обращается к врачам не реже раза в год. Это позволяет диагностировать болезни на ранней стадии, когда их проще вылечить, а серьезный вред здоровью еще не причинен.

Также для долголетия крайне важно правильное питание. Янг советует употреблять больше растительной пищи, избегать полуфабрикатов и не забывать пить воду. Помимо этого, организму необходимы здоровые жиры. В частности, продукты с липопротеинами низкой плотности, полезными для сердечно-сосудистой системы.

Янг призывает больше двигаться: исследования показывают, что 15-25 минут в день, потраченных на упражнения, продлевают жизнь на семь лет при отсутствии избыточного веса и на три года — у людей с ожирением. Полезен не только спорт, но даже простая ходьба.

Специалисты посоветовали Янгу бросить курить, избегать алкогольные напитки и сократить употребление сахара. Поскольку нехватка сна, по его мнению, тоже ведет к сокращению срока жизни, он стремится спать не менее семи часов в сутки.

Ранее ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения доказали, что регулярное употребление орехов в качестве перекуса помогает поддерживать здоровый вес, а также уменьшает вероятность возникновения рака и сердечных заболеваний.