Диетолог звезд назвала три правила похудения без подсчета калорий

Индийский диетолог Мунмун Ганеривал, помогающая сбрасывать вес звездам Болливуда, назвала три правила похудения. Об этом сообщает издание The Hindustan Times.

По мнению эксперта, желающим сохранить здоровый вес следует выработать правильные привычки и не рассчитывать, что им помогут кратковременные диеты. Она советует при питании следовать «принципу трех В»: верное качество, верное количество и верное время. В этом случае не придется заниматься подсчетом калорий или ограничивать себя.

Согласно принципу верного качества, важно, чтобы еда была качественной и полезной, а ее калорийность не играет особой роли. Ганеривал вспоминает, как опубликовала в Instagram фотографию сметанного яблока — тропического плода, который выращивают в Индии. «Люди тут же стали интересоваться, сколько в нем калорий, и не наберут ли они вес, если его съедят», — рассказывает она. По ее словам, подобные вопросы должны беспокоить только в тех случаях, когда речь идет о переработанной пище. А свежий плод в его исходной, непереработанной форме можно есть всегда.

Верное время для еды, по мнению диетолога, начинается после рассвета и заканчивается с закатом. Это, по ее словам, означает, что следует просыпаться не позднее, чем спустя два-три часа после восхода, и ложиться спать задолго до полуночи.

«Третий фактор — это верное количество, — утверждает Ганеривал. — Не надо пользоваться приложениями, чтобы считать углеводы и калории или измерять порции, которые вы собираетесь съесть. Просто жуйте пищу медленно, как следует, и ни на что не отвлекайтесь, пока едите». По ее словам, в этом случае и без приложений будет ясно, когда пора остановиться.

Ранее сообщалось, что австралийский диетолог Мелисса Мейер раскрыла семь правил, которым необходимо следовать для похудения. Она посоветовала не отказываться от каких-либо продуктов полностью и внимательнее следить за размером порций.