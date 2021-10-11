Диетолог назвала помогающую прожить дольше рыбу

Американский диетолог Майа Феллер назвала виды рыб, которые помогают прожить дольше. Об этом сообщает издание Well and Good.

По мнению эксперта, к этой категории относятся лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь. Все они являются основой диеты в тех регионах мира, где особенно много долгожителей. Пользу употребления этих видов рыб подтверждают и исследования. Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, их следует есть не реже двух раз в неделю.

Одна из главных причин этого, по мнению Феллер, заключается в том, что лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь богаты омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Кроме того, они являются отличным источником постного белка, витамина D и селена, уменьшающего риск сердечно-сосудистых заболеваний, старческой деменции и окислительного стресса. При этом в них редко накапливается ртуть, что выгодно отличает их от многих других рыб.

Ранее сообщалось, что диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал наименее полезную рыбу. По его мнению, это сомы, которых выращивают в Юго-Восточной Азии.