Диетолог назвал наименее полезную рыбу

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал наименее полезную рыбу в беседе с телеканалом «Звезда».

«Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства», — отметил он.

По его словам, не обладает полезными качествами и лососевая искусственно выращенная рыба, такая как форель и семга. Это связано с тем, чем кормят рыбу. «Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный. Он богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для нас», — сказал он.

Ранее Гинзбург назвал неожиданный продукт, которые имеет противораковый эффект. «В последнее время мы находим все больше и больше свойств у тех или иных растений, которые именно направлены на то, чтобы снизить вероятность зарождения опухоли», — отметил специалист. По словам Гинзбурга, предупредить развитие рака может тыква. Он заявил, что в этом продукте содержится вещество, которое «блокирует врастание сосудов в зачатки опухоли».