Производитель подсолнечного масла предупредили о подорожании продукции

Производитель подсолнечных масел «Олейна» и Ideal — компания «Бунге СНГ» — уведомил своих клиентов о повышении отпускных цен на эти марки на 3,2 процента со 2 октября. Об этом пишут «Известия».

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Представитель одной из торговых сетей подтвердил это и добавил, что компания согласилась на условия поставщика. Он пояснил, что в противном случае поставки в сеть прекратятся, и масло исчезнет с полок. Также, по его словам, другие поставщики пока официально не уведомляли о подорожании товара, но устно предупредили о том, что в течение нескольких недель также направят уведомления о повышении цены на 3–5 процентов.

11 октября глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио призвал покупателей по всему миру смириться с высокими ценами на продукты. Он объяснил, что для роста цен есть несколько причин. Во-первых, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Во-вторых, на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей. Эксперт выразил уверенность, что цены на еду будут расти и дальше, ведь население планеты растет, а площадь земли, где можно выращивать продукты питания, не увеличивается.

5 октября Минфин увидел признаки перегрева потребительского рынка в России. Наиболее напряженная ситуация сложилась с ценами на продукты питания, которые дорожают опережающими темпами. Согласно последней информации Росстата, рост стоимости товаров и услуг в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го составил 6,68 процента. При этом цена продовольственных товаров за год выросла на 7,7 процента.