Ценам на пиво в России предсказали рост

Союз пивоваров России (СПР) попросил правительство ввести квоты на экспорт ячменя и солода и повысить вывозные пошлины. Об этой просьбе говорится в письме организации премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает РИА Новости. В противном случае цены на пиво могут вырасти в 2022 году из-за подорожания солода, предсказывают в союзе.

По данным СПР, закупочные цены на пивоваренный солод выросли на 30-50 процентов по сравнению с январем 2021 года. Подорожание продукта в союзе назвали «беспрецедентным». «Наблюдаемые резкий рост цен может привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ», — предупредили о риске подорожания в союзе.

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Причинами роста цен называются пожары в Турции и неурожай пивоваренного ячменя в Европе — из-за этого российский солод активно поставляется за рубеж, что приводит к дефициту на внутреннем рынке. Кроме того, упала урожайность ячменя. На конец августа 2021 года собрано 15,9 миллиона тонн ячменя — на 2 миллиона тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты сомневаются, что по итогам года удастся собрать запланированные 18 миллионов тонн ячменя.

В начале августа производитель онлайн-касс «Эвотор» сообщил, что средняя цена разливного пива в России в июне 2021 года выросла на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 98 до 107 рублей за литр. Самый большой размер среднего чека зафиксирован в Москве — 214 рублей.