Россия поможет сделать пиво безопасным для планеты

Британское подразделение пивоварни Anheuser-Busch InBev (производит пиво Bud) объединилось с российской металлургической компанией «Русал», чтобы сделать пиво более безопасным для планеты. Из России на производство банок для алкогольного напитка на предприятиях в Великобритании и Европе будут поставлять экологически чистый алюминий, пишет Bloomberg.

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Партнер пивоваренной компании по производству упаковки CANPACK U.K. будет работать от энергии из возобновляемых источников и использовать российский алюминий с самым низким в отрасли «углеродным следом». При выплавке металла «Русал» заменил обычные углеродные аноды инертными — такая технология помогает сделать алюминий более чем на 99 процентов безопасным для планеты. Американское подразделение Anheuser-Busch InBev в сотрудничестве с горно-металлургическим концерном Rio Tinto начало делать экологичную упаковку для пива в 2020 году.

«Мы хотим вписать безопасные для природы продукты в повседневную жизнь потребителей и сделать их максимально доступными», — заявил директор по устойчивому развитию Budweiser Brewing Group в Великобритании Маурисио Коиндро. Заботиться о будущем планеты компанию подтолкнуло растущее число обеспокоенных экологической повесткой потребителей.

Спрос на алюминиевую упаковку резко вырос на фоне пандемии — невозможность пойти в бары или рестораны заставила людей больше запасаться напитками. На фоне восстановления экономики от последствий коронавируса базовая цена на алюминий на Лондонской бирже в 2021 году выросла более чем на 44 процента. Котировки металла 13 сентября достигли рекордных значений — алюминий торговался по три тысячи долларов впервые с 2008 года.

