Цены на алюминий рекордно выросли

Алюминий рекордно вырос на фоне перебоев в поставках и растущего спроса, сообщает Bloomberg. На Лондонской бирже металл подорожал на 2,6 процента до 3 тысяч долларов за тонну — это самый высокий дневной уровень с 2008 года. В Китае цена выросла на 5,4 процента и достигла 23 790 юаней (около 3685 долларов), что является рекордным показателем с 2006 года.

В начале сентября стоимость самого популярного метала взлетела на 15 процентов. Китай сокращает производство, чтобы достичь целей по снижению выбросов углекислого газа, а переворот в Гвинее вызвал опасения, что поставки алюминия окажутся под угрозой. Европейские компании также сталкиваются с повышенными тратами на выпуск, так как тарифы на углеродные выбросы растут, а электроэнергия, которая требуется в большом количестве для производства алюминия, дорожает.

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Акции крупнейшего металлургического завода Китая Aluminium Corp. of China в понедельник выросли на 8,1 процента в Гонконге. Акции российской компании «Русал» 6 сентября тоже подскочили до рекордного уровня с 2012 года, дойдя до отметки в 66,75 рубля. На момент написания новости ценные бумаги производителя торгуются по цене 74,37 рубля, а их максимальная стоимость за день составила 75 рублей.

Члены саммита Harbour Aluminium Summit в Чикаго считают, что перебои в поставках будут мешать индустрии большую часть 2022 года, а некоторые участники рынка прогнозируют, что проблемы сохранятся в ближайшие пять лет. Того же мнения придерживается российский миллиардер и акционер металлургической компании «Русал» Олег Дерипаска. Он заявил, что переворот в Гвинее может серьезно «встряхнуть» рынок алюминия.

«В Китае и в большей части Евросоюза риски для поставок алюминия растут», — заявили аналитики из Goldman Sachs. Банк не считает, что переворот в Гвинее существенно повлияет на поставки, однако региональная напряженность может создать дополнительные логистические проблемы, что приведет к дальнейшему росту стоимости металла.