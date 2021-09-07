Миру предсказали дефицит железной руды из-за переворота в Гвинее

Государственный переворот в Гвинее может привести к дефициту и подорожанию железной руды, пишет CNBC. После прихода к власти военных разработка крупнейшего в мире месторождения Симанду может затянуться на годы.

Крупнейшее неосвоенное месторождение железной руды находится в горном хребте Симанду на юго-востоке Гвинеи. Его открыли в 1990-е годы, но добыча ископаемых до сих пор не началась из-за неудобного расположения Симанду — горы находятся вдали от столицы Конакри. По данным Международного валютного фонда (МВФ), для реализации проекта требуются огромные вложения в создание железнодорожной и портовой инфраструктуры. Гвинея, занимающая одно из последних мест по уровню ВВП на душу населения, не в состоянии организовать стройку без помощи инвесторов. Неспокойная политическая ситуация ухудшит перспективы разработки месторождения, считает аналитик по стали компании CRU Group Эндрю Гэдд. Он напомнил, что сложности с привлечением инвестиций наблюдались и в спокойное для Гвинеи время. Теперь же найти спонсоров станет еще труднее.

5 сентября группа военных арестовала действующего президента Гвинеи 83-летнего Альфу Конде и объявила и захвате власти. Лидер повстанцев полковник Мамади Думбуя заявил о приостановке действия конституции и роспуске парламента и правительства. Причиной мятежа он назвал желание бороться с коррупцией высших кругов и бедностью населения. Президент Конде занял свой пост в 2010 году, пробыв у власти два пятилетних срока. В 2020 году он провел референдум, чтобы изменить конституцию и претендовать на президентство в третий раз. После выборов в октябре 2020 года Конде вновь избрали главой государства.

После смены власти в Гвинее мировые цены на алюминий обновили десятилетний максимум, достигнув цены 2727 долларов за тонну. Добыча боксита в Гвинее обеспечивает производство около 20 процентов алюминия. Глава металлургической компании «Русал» Олег Дерипаска заявил, что возникшая ситуация может сильно встряхнуть мировой рынок алюминия. По последним данным Лондонской биржи металлов, алюминий торгуется по цене в 2745 долларов за тонну.