Цена на алюминий побила рекорд после путча в Гвинее

Стоимость алюминия подскочила до десятилетнего максимума после путча в Гвинее. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

К утру понедельника, 6 сентября, цена за тонну металла выросла до 2727 долларов (+1,2 процента к прошлому закрытию). Ранее в ходе торгов цена фьючерсов с поставкой через три месяца поднималась до 2775,5 доллара за тонну, что являлось рекордным значением с мая 2011 года.

В Гвинее произошел госпереворот: 5 сентября военные объявили о захвате власти и арестовали президента страны Альфу Конде. Вскоре после этого последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, а также приостановке действия конституции.

Политическая обстановка в стране вызвала серьезные опасения по поводу поставок бокситов (сырья для изготовления алюминия) из страны. По словам российского миллиардера Олега Дерипаски, рынок алюминия может ждать серьезная встряска.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация. 20 процентов всего алюминия в мире производится из бокситов, добытых в этой маленькой и очень бедной стране», — говорил он. При этом, акции основанного им «Русала» на фоне новостей из Гвинеи подскочили до 66,75 рубля