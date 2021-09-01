Mercedes-Benz перейдет на «революционную» сталь

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz c 2026 года начнет отказываться от традиционного металла и перейдет на экологически чистую сталь. Компания договорилась с шведским металлургическим предприятием SSAB о поставках «зеленого» сырья для производства деталей, сообщает Reuters.

Представители SSAB заявили, что прототипы деталей для корпусов кузова представят в 2022 году, а массовое производство запланировано на 2026 год. Mercedes-Benz ожидает, что к 2039 году устранить выбросы углекислого газа удастся на всех этапах производства легковых автомобилей.

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SSAB запустила производство «революционной» стали на предприятии HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology). Технология выплавки отличается от традиционной тем, что вместо угля используется водород и электричество — за счет этого получается избежать вредных выбросов в атмосферу.

Тестировать безуглеродное производство SSAB начала еще в 2020 году. В середине августа 2021 года пробную партию экологически чистого металла получил один из конкурентов Mercedes-Benz — автопроизводитель Volvo.

Как и многие другие автомобильные компании, Mercedes-Benz планирует отказаться от производства автомобилей на двигателях внутреннего сгорания. Автоконцерн Daimler — головная компания Mercedes-Benz — заявил о намерении с 2022 по 2033 год вложить более 47 миллиардов долларов в производство аккумуляторов и подготовку к полному переходу на электрокары.