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Врач развеяла миф о пользе пива для женщин

Врач «СберЗдоровье» Суна Исакова: утверждения о пользе пива для женщин — это миф
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Фото: Pixabay

Утверждения о том, что пиво может быть полезно для женщин, — это миф. Его развеяла врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова в разговоре с «Лентой.ру»

По словам Исаковой, миф заключается в том, что в пиве содержатся полезные для женщин фитоэстрогены, однако отличий во влиянии напитка на организм по половому признаку нет.

«Фитоэстрогены обладают низкой активностью у человека, их содержание в пиве мало, и они частично разрушаются в желудке», — сказала врач.

Ранее Исакова в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировала заявление главного нарколога департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна о том, что пиво — самый опасный для мужчин алкоголь из-за ферментов, схожих с женским гормоном. По ее словам, напиток может привести к образованию пивного живота, который, в свою очередь, может привести к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и кратковременной остановки дыхания во сне. Кроме того, пиво, как правило, употребляется с закусками, в связи с чем в области живота у мужчин происходит генетически обусловленное отложение жира, а из-за избытка калорий растет вес.

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