Врач объяснила вред самого опасного для мужчин алкоголя

Употребление самого опасного для мужчин алкоголя — пива — может привести к образованию так называемого «пивного» живота, провоцирующего другие проблемы с организмом. Вред этого напитка объяснила врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что пиво — это наиболее опасный вид алкоголя для мужчин, поскольку в нем содержится фермент, схожий с женскими гормонами.

Исакова, в свою очередь, назвала мифом тот факт, что в пиве содержатся фитоэстрогены. Она отметила, что этот напиток в равной степени вреден как для мужчин, так и для женщин, однако у первых выше риск образования «пивного» живота.

Пивной живот может быть связан с большим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и кратковременной остановки дыхания во сне. Суна Исакова врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»

По словам врача, пиво, будучи калорийным само по себе, обычно употребляется с закусками. Это тоже приводит к генетически обусловленному отложению жира в области живота, а также к увеличению веса за счет избытка калорий.

«Дело в том, что мужчины генетически предрасположены к отложению жира в этой области. Помимо подкожного жира, они так же больше склонны к образованию висцерального жира, который покрывает внутренние органы организма», — объяснила медик.

Исакова добавила, что особых различий между алкогольными напитками нет, однако в зависимости от их крепости отличается выраженность побочных эффектов — чем крепче напиток, тем меньшие его дозы негативно влияют на организм. И чем выше доза потребляемого алкоголя, тем, соответственно, сильнее его влияние.

Ранее главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн заявил, что пиво наиболее опасно для мужчин, потому что содержит фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном. По его словам, этот напиток гендерно опасен. Медик добавил, что для женщин опасны любые спиртные напитки, потому что у них небольшое количество ферментов, которые могут их переработать, и злоупотребление ведет к глубинным дефектам личности и быстрому развитию заболеваний.