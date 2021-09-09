Россия
 
Последние новости
Кремль предупредил об ответных мерах в случае вступления Украины в НАТО
Глуховский попросил наркологов оградить Певцова от бесов после слов о цензуре
Оценена возможность прихода в Москву четвертой волны коронавируса
Суд освободил депутата от наказания за убийство россиянина на охоте
Названа опасность уличного шума
Медведева оценила возможность поднятия возрастного ценза в фигурном катании
В Белоруссии начались совместные с Россией стратегические учения «Запад-2021»
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
«Очень страшную» поездку на лифте в Подмосковье сняли на видео 
Tesla задумала захватить новый рынок
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали самый опасный алкоголь для мужчин

Главный нарколог Москвы Брюн назвал пиво самым опасным алкоголем для мужчин
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Сериал «Счастливы вместе»

Пиво опасно для мужчин, потому что содержит фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном. Об этом заявил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, передает РИА Новости.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

«Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно», — сказал он.

Брюн добавил, что для женщин любой алкоголь максимально опасен, так как у них небольшое количество ферментов, которые его перерабатывают. Злоупотребление спиртным ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности, сказал он.

Ранее психотерапевт Майя Медведева предупредила, что употребление алкоголя по выходным может завести человека в «алкогольную петлю», что лишит его естественной радости. Во избежание опасной зависимости нужно вспомнить те моменты, которые ранее радовали человека, заняться делами, которые раньше приносили удовлетворение. Таким образом алкоголь можно будет вытеснить из повседневной жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили о проблемах с восприятием алкоголя после COVID-19
Россиян предупредили об опасности распития алкоголя по выходным
Россиян предупредили о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19