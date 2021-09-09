Россиянам назвали самый опасный алкоголь для мужчин

Пиво опасно для мужчин, потому что содержит фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном. Об этом заявил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, передает РИА Новости.

«Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно», — сказал он.

Брюн добавил, что для женщин любой алкоголь максимально опасен, так как у них небольшое количество ферментов, которые его перерабатывают. Злоупотребление спиртным ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности, сказал он.

Ранее психотерапевт Майя Медведева предупредила, что употребление алкоголя по выходным может завести человека в «алкогольную петлю», что лишит его естественной радости. Во избежание опасной зависимости нужно вспомнить те моменты, которые ранее радовали человека, заняться делами, которые раньше приносили удовлетворение. Таким образом алкоголь можно будет вытеснить из повседневной жизни.