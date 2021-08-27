Россиян предупредили об опасности распития алкоголя по выходным

Привычка употреблять алкоголь по выходным может завести человека в «алкогольную петлю», что лишит его естественной радости, предупредила в интервью радио Sputnik семейный психотерапевт Майя Медведева.

Врач отметила, что распитие алкоголя в России в основном приходится на вечер пятницы и выходные. Однако чем больше люди выпивают, тем больше они рискуют.

«Когда "гормон радости" дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, то организм получает сигнал: "Твой природный дофамин не нужен, мы тут сами справимся с помощью спиртного". Из-за этого организм начинает вырабатывать чуть меньше естественного дофамина», — объяснила Медведева, отметив, что с каждой неделей естественной радости будет становиться все меньше.

По мнению специалиста, для избежания опасной зависимости нужно вспомнить те моменты, которые ранее радовали человека. Таким образом алкоголь можно будет вытеснить из повседневной жизни, путем замены.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при заражении коронавирусной инфекцией. Он отметил, что употребление спиртных напитков во время COVID-19 может привести к усилению процесса образования тромбов в организме.