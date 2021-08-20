Бывшие студентки рассказали о домогательствах на биостанции МГУ

В МГУ начали проверку после данных о домогательствах со стороны сотрудника на биостанции

Бывшие студентки Московского государственного университета (МГУ) рассказали, что более десяти лет назад подверглись домогательствам со стороны заведующего кухней Беломорской биологической станции Александра Палия. В свою очередь, в администрации МГУ уже начали проверку по данному факту, а сотрудника отстранили от должности. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По словам одной из девушек, Марины, когда она попала на биостанцию, мужчине было около 40 лет, а ей — 19.

«Он очень харизматичный, обаятельный, интересный, байки все время травит. Мы много общались, и он сразу стал относиться ко мне по-особенному — всегда выделял, и мне это, конечно, нравилось», — поделилась девушка. В 22 года она снова приехала на станцию. Отмечается, что Марина много общалась с заведующим кухней, так как больше никого не знала.

Вскоре Палий пригласил ее к себе домой и однажды, как она рассказала, склонил к сексу. «Мы пили коньяк, он все время поднимал тосты — за Белое море, за женщин, за любовь. Я отключалась от реальности гораздо быстрее него, а просыпалась уже утром в его кровати», — уточнила Марина на своей странице в Instagram.

В свою очередь, Палий ответил, что у него действительно были близкие отношения с молодыми женщинами, но они были по обоюдному согласию. Он рассказал, что никогда не применял к ним физического насилия. Девушки отвечали взаимностью или сами привлекали его внимание, добавил Палий.

«Я никогда ни одну женщину не поил алкоголем, чтобы склонить ее к сексуальному контакту, и уж точно у меня никогда не было близости с "бездыханным" от алкоголя телом», — подчеркнул он.

Через несколько дней после публикации историй девушек комиссия отстранила Палия от работы. По словам директора биостанции Александра Цетлина, в должности заведующего котлопунктом он сюда уже не вернется. Также стало известно, что администрация биофака собрала комиссию и начала служебное расследование.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования заявили, что тесные отношения между студентами и преподавателями недопустимы и выходят за рамки академической этики. Так Минобрнауки отреагировало на скандал с домогательствами к студенткам в МГУ. Там уточнили, что в каждой конкретной ситуации надо разбираться отдельно.